Korjausrakentamisen arvo laski edelleen vuoden lopussa Arvon lasku on hidastunut niin korjaus- kuin uudisrakentamisessakin.

Talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo laski 5,5 prosenttia vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuodentakaiseen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista.

Uudisrakentamisen arvo laski vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä 7,5 prosenttia vuoden takaisesta. Korjausrakentamisen arvo on laskenut puolentoista vuoden ajan.

Sekä korjaus- että uudisrakentamisessa suhdanteen heikentymisvauhti on hidastunut merkittävästi vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen arvojen kehitykset olivat suunnilleen samalla tasolla. Sen jälkeen suhdannekehitys on heikentynyt niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa.

Korjausrakentamisessa laskusuhdanne on jatkunut puolitoista vuotta. Uudisrakentamisessa lasku alkoi jo vuoden 2022 lopussa.

Rakentamisen kausivaihtelu on voimakasta. Tilaston aikasarjan alusta alkaen rakentamisen arvon kehitys on vaihdellut neljänneksittäin siten, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvo on matalammalla kuin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisen arvo on suurimmillaan.