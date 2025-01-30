Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Yrityskauppa Rakennustuote Uutiset

Lujabetoni ja Betoniteam yhdistyvät

Mikko Isotalon mukaan taustalla on rakennusalan tiukka hintakilpailu.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 30. tammikuuta 2025, 14:24
Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo. Kuva: Ismo Henttonen

Lujabetoni ja Betoniteam yhdistävät valmisbetoniliiketoimintansa Jyväskylän seudulla. Uusi yhteisyritys kattaa kolme valmisbetonitehdasta Muuramessa, Jyväskylässä ja Äänekosken markkinaa palvelevassa Suolahdessa ja toimii jatkossa nimellä Lujabetoni Jyväskylä.

