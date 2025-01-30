Lujabetoni ja Betoniteam yhdistyvät
Mikko Isotalon mukaan taustalla on rakennusalan tiukka hintakilpailu.
Lujabetoni ja Betoniteam yhdistävät valmisbetoniliiketoimintansa Jyväskylän seudulla. Uusi yhteisyritys kattaa kolme valmisbetonitehdasta Muuramessa, Jyväskylässä ja Äänekosken markkinaa palvelevassa Suolahdessa ja toimii jatkossa nimellä Lujabetoni Jyväskylä.
