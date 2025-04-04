Consolis Parmalta elementit K-Autolle – Vantaan autotalo valmistuu vuoden 2026 alussa
Toimitukseen sisältyvät kaikki kohteen runko-, seinä- ja laattaelementit.
Keskon K-Auton uusiin toimitiloihin Vantaalle tulee Consolis Parman elementit. Toimitus sisältää kaikki kohteen runko-, seinä- ja laattaelementit.
