Consolis Parmalta elementit K-Autolle – Vantaan autotalo valmistuu vuoden 2026 alussa

Toimitukseen sisältyvät kaikki kohteen runko-, seinä- ja laattaelementit.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 4. huhtikuuta 2025, 11:26
k-Auto Vantaan uudet toimitilat koostuvat noin 4 800 m² suuruisista korjaamo- ja asiakastiloista sekä rakennuksen alle tulevista pysäköintitiloista.

Keskon K-Auton uusiin toimitiloihin Vantaalle tulee Consolis Parman elementit. Toimitus sisältää kaikki kohteen runko-, seinä- ja laattaelementit.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin "Consolis Parmalta elementit K-Autolle – Vantaan autotalo valmistuu vuoden 2026 alussa"

