Tehtaassa paljastui puutteita koneen käytössä – kahdelle sakot työturvallisuusrikoksesta
Tehtaassa oli puutteita työturvallisuudessa.
Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Kaskipuun tuotantopäällikön ja tehtaanjohtajan sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yhtiölle tuomittiin 15 000 euroa yhteisösakkoa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tehtaassa paljastui puutteita koneen käytössä – kahdelle sakot työturvallisuusrikoksesta”