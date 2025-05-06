Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tehtaassa paljastui puutteita koneen käytössä – kahdelle sakot työturvallisuusrikoksesta

Tehtaassa oli puutteita työturvallisuudessa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 6. toukokuuta 2025, 13:28
Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Kaskipuun tuotantopäällikön ja tehtaanjohtajan sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yhtiölle tuomittiin 15 000 euroa yhteisösakkoa.

