Granlund kävi yrityskaupoilla Yritykset ovat toimineet yhdessä useissa julkisen sektorin hankkeissa.

Granlund on ostanut sähkösuunnitteluun keskittyvän Stacon oy:n. Helsinkiläisyritys on perustettu vuonna 1992 ja sen liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 1,9 miljoonaa euroa. Vuonna 1992 perustetulla yrityksellä on 20 työntekijää, ja se on tunnettu erityisesti haastavien kohteiden sähkö-, tele-, turva- ja av-suunnittelusta.