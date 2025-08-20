Itä-Suomen kunnat esittävät uuden ratayhteyden sähköistämistä – Toteutuessaan noin 50 miljoonan euron urakka
Kunnat ja maakuntaliitot ovat teettäneet selvityksen rataosuuden kehittämisestä. Sen mukaan sähköistys palvelisi sekä matkustaja- että tavaraliikennettä.
Joensuun ja Pieksämäen välisen rataosuuden kunnat sekä alueen maakuntaliitot esittävät liikenne- ja viestintäministeriölle rataosuuden sähköistämistä.
Joensuu, Pieksämäki, Varkaus, Heinävesi ja Liperi sekä kolme maakuntaliittoa tilasivat selvityksen ratayhteyden kehityspolusta. Selvityksen laati WSP.
Sähköistämisen kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa. Joensuun kaupungin julkaiseman tiedotteen mukaan hankkeen yhteiskunnallinen hyöty ylittää kertaluonteisen kustannuksen ja kokonaishyöty tulee olemaan vähintään samalla tasolla kuin viimeaikaisissa sähköistyshankkeissa.
”Sähköistämisen suunnittelu tulisi aloittaa viipymättä, jotta toteutus ajoittuisi samaan aikaan radan peruskorjauksen ja turvalaiteuudistuksen kanssa”, Pieksämäen kaupunginjohtaja Emilia Savolainen sanoo tiedotteessa.
Tällä hetkellä Joensuu-Varkaus-Pieksämäki-rataosuudella liikennöidään kiskobusseilla osana vuonna 2022 solmittua ostoliikennesopimusta. Julkisin varoin hankittava henkilöjunaliikenne on kilpailutettava EU:n määräyksestä vuodesta 2031 alkaen.
Rataosuuden henkilöliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet viisi vuotta putkeen. Myös tavaraliikenteen määrien odotetaan kasvavan varsinkin raakapuun kysynnän vuoksi. Savon ja Karjalan ratojen välissä ei ole poikittaista sähköistettyä yhteyttä.
