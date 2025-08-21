Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Jatke toteuttaa ison logistiikkakeskuksen Varsinais-Suomeen

Bruttoalaltaan noin 12500 neliömetrin rakennuksen rakennustyöt ovat jo alkaneet.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
21. elokuuta 2025
Warasto Finland saa uuden logistiikkakeskuksen Liedon Avantin alueelle.

Jatke Toimitilat on sopinut Logicentersin kanssa uuden logistiikkarakennuksen urakoinnista omaperusteisena kvr-hankkeena Lietoon. Rakennus sijoittuu Turun seudun logistiikan keskittymänä tunnetulle Avantin alueelle.

