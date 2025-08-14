Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Suomalaissuunnittelijoilta sairaalakonsepti Ukrainaan – tavoitteena paikata sodan runtelemaa sairaalaverkostoa

Pilottiprojektissa ovat mukana  Granlund, Raami Arkkitehdit, A-Insinöörit, ONE Architects, Arkkitehtitoimisto K2S sekä Nordic Healthcare Group.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 14. elokuuta 2025, 10:00
Suomalaisista sairaalasuunnittelun asiantuntijoista koostuva IHDA-allianssi (Integrated Hospital Design Alliance) ojentaa auttavan kätensä Ukrainalle ja kehittää konseptisuunnitelmaa sikäläisen sairaalaverkoston kohentamiseksi. Sen myötä voidaan nopeuttaa sodasta kärsivän maan terveydenhuoltoverkoston uudelleenrakennusta ja modernisointia.

