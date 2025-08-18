YIT:lle parkkitalourakka Turusta – tilaa 230 autolle
Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jossa YIT vastaa myös kohteen suunnittelusta.
YIT rakentaa Kulttuuriparkki-nimisen pysäköintilaitoksen rakenteilla olevan musiikkitalo Fuugan, kaupunginteatterin ja valtion virastotalon välittömään läheisyyteen. Tilaajana on TK Säätiösijoitus, joka on Tuloskiinteistöt-konserniin kuuluvan TK Asset Managementin kokoama turkulaisista säätiöistä koostuva sijoittajaryhmä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “YIT:lle parkkitalourakka Turusta – tilaa 230 autolle”