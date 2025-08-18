Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT:lle parkkitalourakka Turusta – tilaa 230 autolle

Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jossa YIT vastaa myös kohteen suunnittelusta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. elokuuta 2025, 8:09
Kulttuuriparkki nousee uuden musiikkitalon ja teatteritalon viereen. Se valmistuu syksyllä 2026.

YIT rakentaa Kulttuuriparkki-nimisen pysäköintilaitoksen rakenteilla olevan musiikkitalo Fuugan, kaupunginteatterin ja valtion virastotalon välittömään läheisyyteen. Tilaajana on TK Säätiösijoitus, joka on Tuloskiinteistöt-konserniin kuuluvan TK Asset Managementin kokoama turkulaisista säätiöistä koostuva sijoittajaryhmä.

