Are sai miljoonasopimuksen Turusta Aren työt kestävät keväälle 2028 asti.

Kuuntele juttu

Talotekniikkayritys Are ja Skanska käynnistävät yhteistyön Turussa. Skanska rakentaa Halisiin uuden varavesilaitoksen Turun Seudun Vedelle, ja Are toteuttaa kohteen lämpö-, vesi-, ilma- sähkö- ja instrumentointityöt. Aren sopimus on arvoltaan noin seitsemän miljoonaa euroa.

Halisten varavesilaitoksen valmistuminen on arviolta syksyllä 2028. Aren osalta työt ovat käynnistyneet ja ne kestävät keväälle 2028 asti.

”Pääosa talotekniikasta rakennetaan vuonna 2027, mutta rakennuksen pohjaviemäreitä asennetaan jo tässä loppuvuoden aikana. Tuottamallamme talotekniikan kokonaispaketilla pystymme tarjoamaan varavesilaitokselle pitkän elinkaaren”, Aren yksikönjohtaja Vesa-Matti Sahonen sanoo tiedotteessa.

Aurajoen rannalle nouseva moderni varavesilaitos tulee täydentämään vedentuotanto- ja jakeluverkostoa ja valmistuessaan korvaa nykyisen Halisten varavesilaitoksen. Varavesilaitoksella on tärkeä rooli turvata ja täydentää alueellisen talousveden hankintaa, tuotantoa ja ylläpitää verkostopainetta.

Skanska aloitti varavesilaitoksen rakennustyöt keväällä. Sen urakan arvo on noin 48 miljoonaa euroa. Varavesilaitos on suuruudeltaan 8400 bruttoneliömetriä.