Betoniauto kaatui ja yksi kuoli kaapelointityömaalla – Viidelle sakkoja
Lisäksi kaksi yritystä määrättiin maksamaan yhteisösakkoa.
Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut kaapelointityömaalla päätoteuttajana toimineelle yhtiölle ja sen aliurakoitsijana toimineelle yhtiölle yhteisösakot. Lisäksi päätoteuttajan, aliurakoitsijan ja tapaturmassa menehtyneen työntekijän työnantajan edustajia tuomittiin sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.
