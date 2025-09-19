Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Työelämä

Betoniauto kaatui ja yksi kuoli kaapelointityömaalla – Viidelle sakkoja

Lisäksi kaksi yritystä määrättiin maksamaan yhteisösakkoa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. syyskuuta 2025, 9:58
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Betoniauto kaatui ja yksi kuoli kaapelointityömaalla – Viidelle sakkoja

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut kaapelointityömaalla päätoteuttajana toimineelle yhtiölle ja sen aliurakoitsijana toimineelle yhtiölle yhteisösakot. Lisäksi päätoteuttajan, aliurakoitsijan ja tapaturmassa menehtyneen työntekijän työnantajan edustajia tuomittiin sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Betoniauto kaatui ja yksi kuoli kaapelointityömaalla – Viidelle sakkoja”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset