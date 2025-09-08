Citycon vaihtoi taas toimitusjohtajaa – nyt yrittää Eshel Pesti
Eshel Pestillä on yli 17 vuoden kokemus eurooppalaisten kauppakeskusyhtiöiden johtamisesta.
Citycon vaihtaa jo kolmannen kerran toimitusjohtajaa vajaan vuoden sisällä, kun viime keväänä toimitusjohtajana aloittanut Oleg Zaslavsky on siirtynyt sivuun.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Citycon vaihtoi taas toimitusjohtajaa – nyt yrittää Eshel Pesti”