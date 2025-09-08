Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Kiinteistöt Sijoittaminen

Citycon vaihtoi taas toimitusjohtajaa – nyt yrittää Eshel Pesti

Eshel Pestillä on yli 17 vuoden kokemus eurooppalaisten kauppakeskusyhtiöiden johtamisesta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2025, 7:59
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Citycon vaihtoi taas toimitusjohtajaa – nyt yrittää Eshel Pesti

Citycon vaihtaa jo kolmannen kerran toimitusjohtajaa vajaan vuoden sisällä, kun viime keväänä toimitusjohtajana aloittanut Oleg Zaslavsky on siirtynyt sivuun.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Citycon vaihtoi taas toimitusjohtajaa – nyt yrittää Eshel Pesti”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset