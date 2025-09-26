Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Euraan nousee uusi senioritalo

Kohde valmistuu ensi vuonna.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 26. syyskuuta 2025, 8:42
Havainnekuva Yrjö ja Hanna Kotien Jalmarista. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ajak

Yrjö ja Hanna Kodit rakennuttaa uuden 5-kerroksisen senioritalon Euraan. Urakoitsijana toimii Pallas Rakennus Länsi-Suomi.

