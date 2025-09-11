Signessä digitalisaatio vietiin rakentamisen suunnittelussa ja ohjauksessa huippuunsa Helsingin ydinkeskustassa on ohikulkijoiden hämmästeltävänä ollut jo parin vuoden ajan harvinaislaatuinen uudisrakennushanke, joka uudistaa yhden Helsingin keskustan keskeisimmistä kortteleista.

Kyseessä on Spondan tilaama ja Jatke Toimitilojen vetämä projektinjohtourakkahanke, toimisto- ja liiketilakiinteistö Signe.

Hanke käynnistyi siten, että samalla tontilla erittäin ahtaassa paikassa uimahallin ja kauppakeskuksen seinissä kiinni sijainnut rakennus purettiin ensin alta pois ja lisäksi tontilta louhittiin pois noin 10000 kuutiota kalliota. Todella vaativan purkutyön nopeuttamiseksi ja 4D-aikataulun mahdollistamiseksi purettava talo mallinnettiin.

”Kaikki rakenteet ovat pääosin paikallavalua. Runkovaiheessa kaksi nosturia sijaitsi talotekniikkakuiluissa, ja kun vesikattojen holvit oli valettu, siirsimme toisen nosturin rakennuksen ulkopuolelle ja purimme toisen pois”, työmaapäällikkö Jukka Nikkola kertoo.

Työmaan aikataulu on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen: pohjatöihin, runkotöihin ja sisävalmistusvaiheeseen, jotka on kaikki viety tahtiaikatauluun. Pohjatyöt on jaettu kuuteen eri alueeseen ja viikon mittaiseen tahtiaikaan.

Sisävalmistusvaiheessa tahtialueita on joka kerroksessa yhdeksän sekä näiden lisäksi märkätilat ja kuilut. Talotekniikan palvelualueita on kerroksissa neljä kappaletta.

”Tahtituotannolle on luotu pelisäännöt, joista näkee muun muassa urakoitsijan velvollisuudet sekä palaveri- ja maksuliikennekäytännöt. Päivittäisjohtamisen tärkeimpänä osana on, että jokainen urakoitsija itse merkitsee Takt.ing-sovellukseen oman työnsä etenemisen”, tuotantoinsinööri Niko Ojala korostaa.

”Valmiusprosentteja voimme tämän ansiosta suodattaa kerroksittain, tahtialueittain tai urakoitsijakohtaisesti.”

M14 Signe Tilaaja Sponda

Rakennuttajakonsultti Indepro

Pääurakoitsija Jatke Toimitilat

Arkkitehtisuunnittelu Sarc + Sigge

Rakennesuunnittelu Sweco Finland

Geosuunnittelu Sipti

Purku-urakoitsija Lotus Demolition

Maanrakennus- ja perustusurakoitsija Kreate

Paikallavalu-urakoitsija Rakennusliike Sierak

Talotekniikka-PJU Quattroservices

Kokonaislaajuus 23786 brm²

Aikataulu 10/2023 – loppuvuosi 2026

Digitaalinen tilannekuva ja tiedolla johtaminen sekä digitaalisten työkalujen maksimaalinen hyödyntäminen ovatkin olleet leimaa-antavia hankkeelle, ja niiden avulla on taattu hankkeen eteneminen aikataulussaan. Työmaalla on hyödynnetty jopa drone-tekniikkaa työn etenemisen seurannassa.

Lopullisena tavoitteena on huipputason energiatehokkuuden saavuttava toimistorakennus, jonka rakentamisessa hiilijalanjälki on minimoitu. Tavanomaiseen toimistorakennukseen verrattuna Signen neliökohtaiset päästöt ovat noin kolmanneksen alhaisemmat, ja rakennus täyttääkin EU-taksonomian vaatimukset niin rakennushankkeena kuin kiinteistönomistajallekin.

Myös purkamisessa noudatettiin niin sanottua green dealia, johon kuului laaja purkukartoitus, purkutöiden ja materiaalien käsittelyn hiilijalanjäljen seuranta sekä raportointi ympäristöministeriölle.

”Purun kierrätys- ja uusiokäyttöaste oli 97,8 prosenttia ja hyötykäyttöaste 99,5 prosenttia. Puretusta rakennuksesta otettiin uusiokäyttöön muun muassa julkisivugraniittia, marmorilaattoja, väestönsuojarakenteita, keittiökalusteita ja sisäovia”, projektipäällikkö Niklas Huitti

