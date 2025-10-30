Lapti rakentaa hoivakodin Jyväskylään
Kohteen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2026.
Jyväskylässä Mattilanpellon kaupunginosassa alkaa lokakuussa uuden ikäihmisten hoivakodin rakentaminen. Se valmistuu Keljonkadulle suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2026.
