Lapti rakentaa hoivakodin Jyväskylään

Kohteen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 30. lokakuuta 2025, 13:42
Kuva: Uuleo Arkkitehdit

Jyväskylässä Mattilanpellon kaupunginosassa alkaa lokakuussa uuden ikäihmisten hoivakodin rakentaminen. Se valmistuu Keljonkadulle suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2026.

