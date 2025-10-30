Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Omakotitalojen toimitusmäärä kasvoi

Myös tilauskanta oli syyskuun lopussa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 30. lokakuuta 2025, 9:00
Alueidenkäyttölaki vaikuttaa kaavoitukseen. Kuvituskuva Kaarinasta: Vesa-Matti Väärä

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten asiakkailleen toimittamien omakoti- ja paritalojen lukumäärä kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kaikkiaan toimitettuja omakoti- ja paritaloasuntoja oli 471. Toimitusten yhteenlaskettu arvo oli 88,7 miljoonaa euroa, mikä tekee keskimääräiseksi arvoksi 170000 euroa. Lukemat eivät sisällä arvonlisäveroa. Vuoden alusta lähtien tarkasteltuna toimitettujen asuntojen määrä kasvoi 6 prosenttia yhteensä 1068:aan.

