Omakotitalojen toimitusmäärä kasvoi Myös tilauskanta oli syyskuun lopussa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten asiakkailleen toimittamien omakoti- ja paritalojen lukumäärä kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kaikkiaan toimitettuja omakoti- ja paritaloasuntoja oli 471. Toimitusten yhteenlaskettu arvo oli 88,7 miljoonaa euroa, mikä tekee keskimääräiseksi arvoksi 170000 euroa. Lukemat eivät sisällä arvonlisäveroa. Vuoden alusta lähtien tarkasteltuna toimitettujen asuntojen määrä kasvoi 6 prosenttia yhteensä 1068:aan.