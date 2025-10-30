Omakotitalojen toimitusmäärä kasvoi
Myös tilauskanta oli syyskuun lopussa suurempi kuin vuotta aiemmin.
Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten asiakkailleen toimittamien omakoti- ja paritalojen lukumäärä kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kaikkiaan toimitettuja omakoti- ja paritaloasuntoja oli 471. Toimitusten yhteenlaskettu arvo oli 88,7 miljoonaa euroa, mikä tekee keskimääräiseksi arvoksi 170000 euroa. Lukemat eivät sisällä arvonlisäveroa. Vuoden alusta lähtien tarkasteltuna toimitettujen asuntojen määrä kasvoi 6 prosenttia yhteensä 1068:aan.
