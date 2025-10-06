Tuentasuunnitelman puuttuminen toi työturvallisuusrapsut Tuusulassa
Elementtiasennusten valvontavastuu olisi kuulunut kyseisen työvaiheen työnjohtajalle, mutta myös työmaan vastaavalle työnjohtajalle.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan sekä elementtiasennuksesta vastanneen työnjohtajan kymmenen päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.
