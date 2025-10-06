Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tuentasuunnitelman puuttuminen toi työturvallisuusrapsut Tuusulassa

Elementtiasennusten valvontavastuu olisi kuulunut kyseisen työvaiheen työnjohtajalle, mutta myös työmaan vastaavalle  työnjohtajalle.

6. lokakuuta 2025
Käräjäoikeuden mukaan työnjohdon olisi pitänyt varmistaa ja huolehtia siitä, että asennussuunnitelmassa tai sen liitteenä olevassa tuentasuunnitelmassa oli tarvittavat ohjeet väliaikaisesta tuennasta ennen varsinaista asennusta. Kuvan työmaa ei liity tapaukseen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan sekä elementtiasennuksesta vastanneen työnjohtajan kymmenen päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.





