Y-säätiö rakennuttaa asuinkerrostalon Järvenpäähän – tavoitteena toteuttaa puolessa vuodessa
Kyseessä on osapuolille jo neljäs yhteinen yhteinen kiinteistöhanke.
Y-Säätiö rakennuttaa Järvenpäähän uuden kahdeksankerroksisen kerrostalon, johon valmistuu yhteensä 35 M2-Kotien vuokra-asuntoa.
