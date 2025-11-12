Bravida sai ison talotekniikkaurakan Vaasan seudulta
Urakka valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.
Bravida vastaa Mustasaaren Vikbyn teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman läheisyyteen rakennettavan Hitachi Energy Parkin teollisuusosan talotekniikkaurakasta. Siihen kuuluvat kaikki talotekniset järjestelmät sekä sprinkleri- ja paloturvajärjestelmät.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Bravida sai ison talotekniikkaurakan Vaasan seudulta”