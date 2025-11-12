Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Bravida sai ison talotekniikkaurakan Vaasan seudulta

Urakka valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. marraskuuta 2025, 14:09
Havainnekuva. Kuva: Granlund Arkkitehdit

Bravida vastaa Mustasaaren Vikbyn teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman läheisyyteen rakennettavan Hitachi Energy Parkin teollisuusosan talotekniikkaurakasta. Siihen kuuluvat kaikki talotekniset järjestelmät sekä sprinkleri- ja paloturvajärjestelmät.

