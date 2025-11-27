Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Energia Rakentaminen

Jättimäisen biokaasulaitoksen rakentaminen alkoi – urakoitsija on keskisuuri perheyhtiö

Hankkeen työllistämisvaikutus rakentamisaikana on satoja henkilötyövuosia.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. marraskuuta 2025, 7:30
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Jättimäisen biokaasulaitoksen rakentaminen alkoi – urakoitsija on keskisuuri perheyhtiö
Havainnekuva Nivalan biokaasulaitoksesta. Kuva: Nihak

Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa on käynnistynyt massiivisen biokaasulaitoksen rakentaminen peruskiven muurauksella. Laitoksen kerrotaan olevan Suomen suurin teollinen biogeenisen hiilidioksidin talteenottolaitos. Se valmistuu vuonna 2027.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jättimäisen biokaasulaitoksen rakentaminen alkoi – urakoitsija on keskisuuri perheyhtiö”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset