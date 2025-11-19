Swecon yrityskauppa sai hyväksynnän – sadoille uusi työnantaja
Sweco teki Fimpecin kaupasta sopimuksen lokakuun alussa.
Suunnittelu- ja konsultointiyritys Sweco teki lokakuun alussa sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 18.11.2025 hyväksynyt yrityskaupan toteutumisen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Swecon yrityskauppa sai hyväksynnän – sadoille uusi työnantaja”