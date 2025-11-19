Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Talous Uutiset

Swecon yrityskauppa sai hyväksynnän – sadoille uusi työnantaja

Sweco teki Fimpecin kaupasta sopimuksen lokakuun alussa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. marraskuuta 2025, 8:45
Sweco ostaa Fimpec Groupin. Fimpec on mukana Fazerin Lahteen tulevan uuden suklaatehtaan hankkeessa. Havainnekuvassa tuleva tehdas. Kuva: Sweco / Fazer Makeiset Oy

Suunnittelu- ja konsultointiyritys Sweco teki lokakuun alussa sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 18.11.2025 hyväksynyt yrityskaupan toteutumisen.

