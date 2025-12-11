Hypo ennakoi asuntohintojen nousua ensi vuonna
Epävarmuus pitää edelleen monella ostajalla jalan jarrulla.
Hypo näkee parantumista asuntokaupassa ja hinnoissa. Asuntomarkkinakatsauksen mukaan parin vuoden ajan vähitellen piristynyt asuntokauppa kasvaa edelleen vuonna 2026 ja saavuttaa kriisejä edeltäneen tasonsa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Hypo ennakoi asuntohintojen nousua ensi vuonna”