Lahtelainen talotoimittaja konkurssiin – taustalla pitkään jatkunut vastatuuli
Yhtiön mukaan jatkaminen kävi taloudellisesti mahdottomaksi.
Lahtelainen, vuonna 2011 perustettu pientalotoimittaja Unique-Rakennus on hakeutunut konkurssiin. Yhtiön mukaan konkurssihakemukseen päädyttiin, kun toiminnan jatkaminen kävi vaikean markkinatilanteen, rahoitushaasteiden sekä yhden perustajajäsenen poismenon vuoksi ylivoimaiseksi.
