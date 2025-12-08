Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Uutiset Asunnot Pientalo Suhdanne Talous

Lahtelainen talotoimittaja konkurssiin – taustalla pitkään jatkunut vastatuuli

Yhtiön mukaan jatkaminen kävi taloudellisesti mahdottomaksi.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. joulukuuta 2025, 10:17
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lahtelainen talotoimittaja konkurssiin – taustalla pitkään jatkunut vastatuuli

Lahtelainen, vuonna 2011 perustettu pientalotoimittaja Unique-Rakennus on hakeutunut konkurssiin. Yhtiön mukaan konkurssihakemukseen päädyttiin, kun toiminnan jatkaminen kävi vaikean markkinatilanteen, rahoitushaasteiden sekä yhden perustajajäsenen poismenon vuoksi ylivoimaiseksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lahtelainen talotoimittaja konkurssiin – taustalla pitkään jatkunut vastatuuli”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset