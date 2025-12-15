Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Määräaika myllää lupakäsittelyn kulttuurin

Nyt tehdään parhaita arvauksia, panostetaan kriittisiin pisteisiin ja täytetään lokikirjaa, kun kello alkaa tikittää rakennusvalvonnassa.

Kirjoittaja Tommi Ahlberg
Kirjoitettu 15. joulukuuta 2025, 6:00
Ei kommentteja artikkeliin Määräaika myllää lupakäsittelyn kulttuurin
Luvan hakijan ja rakennusvalvonnan välisistä ennakkoneuvotteluista ennen rakentamisen aloitusta on tulossa kriittinen piste lupaprosessin sujuvuudelle uudessa rakentamislaissa. Kuva: Tommi Ahlberg

Vuoden alussa rakentamislupahakemusten käsittelyyn tuleva käsittelyaikatakuu muuttaa rakennusvalvontojen pitkään jatkuneen toimintakulttuurin. Se muuttaa myös luvan hakijan omaa vastuuta, joka kasvaa.

