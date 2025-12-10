Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Suomalainen rakennusalan teknologiayhtiö aloitti yhteistyön Norjaan

Builderheadin ohjelmisto leviää Norjan markkinoille.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. joulukuuta 2025, 13:10
Julius Tuomikoski. Kuva: Jussi Helttunen Kuva: JUSSI HELTTUNEN

Rakennusalan teknologiayritys Builderhead on solminut yhteistyösopimuksen norjalaisen teknologiatoimijan BBL Pivotalin kanssa. Sopimus antaa norjalaisyritykselle oikeudet jakaa Builderheadin kiinteistö- ja rakennusalan projektinhallintaohjelmistoa Norjassa.

