Suomalainen rakennusalan teknologiayhtiö aloitti yhteistyön Norjaan
Builderheadin ohjelmisto leviää Norjan markkinoille.
Rakennusalan teknologiayritys Builderhead on solminut yhteistyösopimuksen norjalaisen teknologiatoimijan BBL Pivotalin kanssa. Sopimus antaa norjalaisyritykselle oikeudet jakaa Builderheadin kiinteistö- ja rakennusalan projektinhallintaohjelmistoa Norjassa.
