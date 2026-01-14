Bonava rakentaa asuinkorttelin Helsingin Jätkäsaareen
Suunnitelman mukaan rakentaminen alkaisi vuonna 2027.
Bonava on hankkinut rakennusoikeuden noin sadalle asunnolle Helsingin Jätkäsaaresta.
Merenrantaan sijoittuva hanke käsittää kokonaisen asuinkorttelin, johon kuuluu kaksi uudiskerrostaloa, kivijalkaliiketiloja sekä kannen alle sijoittuva pysäköintihalli.
Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2027.
Hanke sijoittuu Jätkäsaaressa Länsisataman kaupunginosaan. Korttelin kahteen uudiskerrostaloon rakennetaan noin 100 A-energialuokan omistusasuntoa. Korttelissa on myös kivijalkaliikkeitä.
Suunnittelussa huomioidaan Helsingin kaupungin kiristyvät vähähiilisyysvaatimukset rakentamiselle ja Bonavan omat ilmastotavoitteet.
Korttelin on määrä valmistua vaiheittain vuosien 2029–2031 aikana.
