Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Bonava rakentaa asuinkorttelin Helsingin Jätkäsaareen

Suunnitelman mukaan rakentaminen alkaisi vuonna 2027.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 14. tammikuuta 2026, 9:46
Kuvassa Helsingin Jätkäsaaren Länsisataman kaupunginosaa. Kuva: Sini Pennanen
Bonava on hankkinut rakennusoikeuden noin sadalle asunnolle Helsingin Jätkäsaaresta.

Merenrantaan sijoittuva hanke käsittää kokonaisen asuinkorttelin, johon kuuluu kaksi uudiskerrostaloa, kivijalkaliiketiloja sekä kannen alle sijoittuva pysäköintihalli.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2027.

Hanke sijoittuu Jätkäsaaressa Länsisataman kaupunginosaan. Korttelin kahteen uudiskerrostaloon rakennetaan noin 100 A-energialuokan omistusasuntoa. Korttelissa on myös kivijalkaliikkeitä.

Suunnittelussa huomioidaan Helsingin kaupungin kiristyvät vähähiilisyysvaatimukset rakentamiselle ja Bonavan omat ilmastotavoitteet.

Korttelin on määrä valmistua vaiheittain vuosien 2029–2031 aikana.

