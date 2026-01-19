Kiinteistönvälittäjät: Asuntokaupassa lähes 11 prosentin kasvu
Kuluvan vuoden ennuste on, että asuntokauppa jatkaa varovaista kasvuaan ja kauppamäärissä rikotaan 60 000 kappaleen raja.
Asuntokauppa kävi viime vuonna noin 11 prosenttia vilkkaammin kuin vuonna 2024. Parhaiten markkinat vetivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
