Kiinteistönvälittäjät: Asuntokaupassa lähes 11 prosentin kasvu

Kuluvan vuoden ennuste on, että asuntokauppa jatkaa varovaista kasvuaan ja kauppamäärissä rikotaan 60 000 kappaleen raja.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 19. tammikuuta 2026, 8:51
Ei kommentteja artikkeliin Kiinteistönvälittäjät: Asuntokaupassa lähes 11 prosentin kasvu
Asuntokauppa osoittaa pieniä piristymisen merkkejä. Huippuvuosiin on silti vielä matkaa. Kuva: Aleksi Jalava

Asuntokauppa kävi viime vuonna noin 11 prosenttia vilkkaammin kuin vuonna 2024. Parhaiten markkinat vetivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

