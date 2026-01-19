Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kouvolan monitoimiareenan urakka kolmen kisa – loppusuoralla Skanska, SRV ja YIT

Hanke toteutetaan KVR-urakkana ja lopullinen urakoitsijavalinta tehdään loppukeväästä. Areenaan on varattu 20 miljoonan euron määräraha.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 19. tammikuuta 2026, 15:11
Urakoitsija valitaan ensi kevään aikana. Tavoitteena on saada urheilupuistoon tuleva areena valmiiksi vuoden 2028 alussa.(Kuva: Kouvolan kaupunki)

Kouvolaan suunnitteilla oleva monitoimiareena-hanke on nytkähtänyt askeleen eteenpäin. Rakennusurakasta on tulossa kolmen toimijan keskinäinen kisa, sillä kaupunki on valinnut neuvottelumenettelyyn Skanska Talonrakennuksen, SRV Rakennuksen ja YIT Rakennuksen.

