Kouvolan monitoimiareenan urakka kolmen kisa – loppusuoralla Skanska, SRV ja YIT
Hanke toteutetaan KVR-urakkana ja lopullinen urakoitsijavalinta tehdään loppukeväästä. Areenaan on varattu 20 miljoonan euron määräraha.
Kouvolaan suunnitteilla oleva monitoimiareena-hanke on nytkähtänyt askeleen eteenpäin. Rakennusurakasta on tulossa kolmen toimijan keskinäinen kisa, sillä kaupunki on valinnut neuvottelumenettelyyn Skanska Talonrakennuksen, SRV Rakennuksen ja YIT Rakennuksen.
