Retta alkaa hyödyntää tekoälyä vuokra-asuntojen hinnoittelussa Mallin pilotointi käynnistyi tammikuussa ja se on tarkoitus ottaa laajasti käyttöön alkuvuoden aikana.

Kiinteistöliiketoiminnan palveluyhtiö Retta Management siirtyy uudenlaiseen vuokra-asuntojen hinnoittelumalliin, joka laskee tekoälyä hyödyntäen reaaliaikaisen vuokrasuosituksen asunnoille. Rettan omaa dataa ja markkinatietoa yhdistävä koneoppimismalli mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinamuutoksiin ja tukee näin kiinteistöjen omistajien ja kiinteistönvälittäjien yhteistyötä.