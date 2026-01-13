Retta alkaa hyödyntää tekoälyä vuokra-asuntojen hinnoittelussa
Mallin pilotointi käynnistyi tammikuussa ja se on tarkoitus ottaa laajasti käyttöön alkuvuoden aikana.
Kiinteistöliiketoiminnan palveluyhtiö Retta Management siirtyy uudenlaiseen vuokra-asuntojen hinnoittelumalliin, joka laskee tekoälyä hyödyntäen reaaliaikaisen vuokrasuosituksen asunnoille. Rettan omaa dataa ja markkinatietoa yhdistävä koneoppimismalli mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinamuutoksiin ja tukee näin kiinteistöjen omistajien ja kiinteistönvälittäjien yhteistyötä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Retta alkaa hyödyntää tekoälyä vuokra-asuntojen hinnoittelussa”