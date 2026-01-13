Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Retta alkaa hyödyntää tekoälyä vuokra-asuntojen hinnoittelussa

Mallin pilotointi käynnistyi tammikuussa ja se on tarkoitus ottaa laajasti käyttöön alkuvuoden aikana.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. tammikuuta 2026, 9:48
Kuvituskuva. Kuva: Sami Kero / HS

Kiinteistöliiketoiminnan palveluyhtiö Retta Management siirtyy uudenlaiseen vuokra-asuntojen hinnoittelumalliin, joka laskee tekoälyä hyödyntäen reaaliaikaisen vuokrasuosituksen asunnoille. Rettan omaa dataa ja markkinatietoa yhdistävä koneoppimismalli mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinamuutoksiin ja tukee näin kiinteistöjen omistajien ja kiinteistönvälittäjien yhteistyötä.

