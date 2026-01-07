Sivakka saa valmiiksi toistasataa uutta asuntoa loppuvuoteen mennessä – Vuoden 2026 investointeihin kuuluu myös kaksi isoa peruskorjauskohdetta
Yhtiö ennakoi uudisrakentamisensa vähenevän ensi vuonna rahoitusmahdollisuuksien heikkenemisen vuoksi.
Oulun kaupungin omistamalle vuokra-asuntoyhtiö Sivakalle valmistuu vuoden loppuun mennessä toistasataa uutta asuntoa. Merkittävimmät kohteet ovat Hiukkavaarassa, mihin uusia asuntoja valmistuu loppuvuodesta lähes 80.
