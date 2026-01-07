Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Asunnot

Sivakka saa valmiiksi toistasataa uutta asuntoa loppuvuoteen mennessä – Vuoden 2026 investointeihin kuuluu myös kaksi isoa peruskorjauskohdetta

Yhtiö ennakoi uudisrakentamisensa vähenevän ensi vuonna rahoitusmahdollisuuksien heikkenemisen vuoksi.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 7. tammikuuta 2026, 10:55
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sivakka saa valmiiksi toistasataa uutta asuntoa loppuvuoteen mennessä – Vuoden 2026 investointeihin kuuluu myös kaksi isoa peruskorjauskohdetta
Havainnekuva Hiukkavaaraan rakennettavasta kohteesta. Kuva: Sivakka

Oulun kaupungin omistamalle vuokra-asuntoyhtiö Sivakalle valmistuu vuoden loppuun mennessä toistasataa uutta asuntoa. Merkittävimmät kohteet ovat Hiukkavaarassa, mihin uusia asuntoja valmistuu loppuvuodesta lähes 80.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sivakka saa valmiiksi toistasataa uutta asuntoa loppuvuoteen mennessä – Vuoden 2026 investointeihin kuuluu myös kaksi isoa peruskorjauskohdetta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset