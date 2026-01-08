Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Työelämä

Ulla Poutiainen Oumanin toimitusjohtajaksi

Uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään maaliskuussa.

Kirjoittaja Anne Korhonen
Kirjoitettu 8. tammikuuta 2026, 14:15
Ulla Poutiainen aloittaa Oumanin toimitusjohtajana 9. maaliskuuta. Kuva: Ouman
Kuuntele juttu

Ulla Poutiainen siirtyy Oumaniin Legrand Nordics & Balticsin myyntijohtajan tehtävästä, jossa hän on vastannut kiinteistöjen sähköistysratkaisujen myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Poutiainen seuraa tehtävässä Oumanin pitkäaikaista toimitusjohtajaa Matti Lipsasta, joka jätti tehtävän elokuussa 2025.

Ouman on kiinteistöjen automaatioon ja energiatehokkuuteen erikoistunut suomalainen yritys. Yhtiö on Skandinavian suurin lvi-säätimien valmistaja, joka tuottaa 1,4 miljoonaa tuotetta vuodessa. Oumanin tehtaat sijaitsevat Kempeleessä ja Viron Kuressaaressa.

Yhtiön liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 300 henkilöä. Ouman on osa ruotsalaista Ernströmgruppen-konsernia.

