Ulla Poutiainen Oumanin toimitusjohtajaksi
Uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään maaliskuussa.
Ulla Poutiainen siirtyy Oumaniin Legrand Nordics & Balticsin myyntijohtajan tehtävästä, jossa hän on vastannut kiinteistöjen sähköistysratkaisujen myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä.
Poutiainen seuraa tehtävässä Oumanin pitkäaikaista toimitusjohtajaa Matti Lipsasta, joka jätti tehtävän elokuussa 2025.
Ouman on kiinteistöjen automaatioon ja energiatehokkuuteen erikoistunut suomalainen yritys. Yhtiö on Skandinavian suurin lvi-säätimien valmistaja, joka tuottaa 1,4 miljoonaa tuotetta vuodessa. Oumanin tehtaat sijaitsevat Kempeleessä ja Viron Kuressaaressa.
Yhtiön liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 300 henkilöä. Ouman on osa ruotsalaista Ernströmgruppen-konsernia.
