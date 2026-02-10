Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Aallon kohteet vaativat paljon korjaajiltaan, mutta myös palkitsevat – ”Se on mennyt minulle eniten sydänalaan kaikista hankkeistani”

Arkkitehti Alvar Aallon kohteiden korjaaminen on vaativaa, mutta toisaalta se opettaa ammatillisesti paljon ja palkitsee.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 10. helmikuuta 2026, 6:00
Alvar Aallon tunnetuimpiin töihin kuuluva Finlandia-talo kävi läpi laajan perusparannuksen 2020-luvun alkupuolella. Kuva: Jussi Helttunen

Finlandia-talo Helsingissä on yksi Alvar Aallon tunnetuimmista suunnittelutöistä. Skanska toteutti sen viimeisimmän, laajan perusparannuksen, joka valmistui vuonna 2024.

