Aallon kohteet vaativat paljon korjaajiltaan, mutta myös palkitsevat – ”Se on mennyt minulle eniten sydänalaan kaikista hankkeistani”
Arkkitehti Alvar Aallon kohteiden korjaaminen on vaativaa, mutta toisaalta se opettaa ammatillisesti paljon ja palkitsee.
Finlandia-talo Helsingissä on yksi Alvar Aallon tunnetuimmista suunnittelutöistä. Skanska toteutti sen viimeisimmän, laajan perusparannuksen, joka valmistui vuonna 2024.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Aallon kohteet vaativat paljon korjaajiltaan, mutta myös palkitsevat – ”Se on mennyt minulle eniten sydänalaan kaikista hankkeistani””