Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Suunnittelu Uutiset

Granlund vahvistaa yrityskaupalla rakennuttamistoimintaansa

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiön tavoitteena on nousta kolmen suurimman rakennuttajatoimiston joukkoon.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 3. helmikuuta 2026, 9:01
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Granlund vahvistaa yrityskaupalla rakennuttamistoimintaansa
Yrityskaupan tekijät: Granlundin Timo Palonkoski (vas.) ja Tuomo Nerg, Venttiseiskan Pertti Pokkinen ja Sampsa Pesonen, Granlundin Pekka Metsi, Venttiseiskan Niko Takala ja Sami Maavuori. Kuva: Granlund

Suunnittelu- ja konsultointiyritys Granlund on ostanut Rakennuttajatoimisto Venttiseiskan, joka työllistää 14 työntekijää Vantaalla ja Lahdessa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Granlund vahvistaa yrityskaupalla rakennuttamistoimintaansa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset