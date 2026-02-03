Granlund vahvistaa yrityskaupalla rakennuttamistoimintaansa
Suunnittelu- ja konsultointiyhtiön tavoitteena on nousta kolmen suurimman rakennuttajatoimiston joukkoon.
Suunnittelu- ja konsultointiyritys Granlund on ostanut Rakennuttajatoimisto Venttiseiskan, joka työllistää 14 työntekijää Vantaalla ja Lahdessa.
