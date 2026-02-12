Kerran elämässä -hankkeita sattui kaksi peräkkäin – Historiallinen taidemuseo kätkee pian sisäänsä modernit olosuhteet
Joensuussa sijaitseva vanha koulu muutettiin taidemuseoksi 1980-luvulla. Nyt se peruskorjataan ensimmäisen kerran tuon jälkeen.
Kun Eliel Saarisen suunnittelemaa Joensuun entistä kaupungintaloa vuosi sitten remontoitiin maakuntamuseoksi, kutsui Joensuun kaupungin tilakeskuksen rakennuttaja Ari Kiiski sitä kerran elämässä -hankkeeksi.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kerran elämässä -hankkeita sattui kaksi peräkkäin – Historiallinen taidemuseo kätkee pian sisäänsä modernit olosuhteet”