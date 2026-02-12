Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen

Kerran elämässä -hankkeita sattui kaksi peräkkäin – Historiallinen taidemuseo kätkee pian sisäänsä modernit olosuhteet

Joensuussa sijaitseva vanha koulu muutettiin taidemuseoksi 1980-luvulla. Nyt se peruskorjataan ensimmäisen kerran tuon jälkeen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. helmikuuta 2026, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kerran elämässä -hankkeita sattui kaksi peräkkäin – Historiallinen taidemuseo kätkee pian sisäänsä modernit olosuhteet
Ikkunoita kunnostetaan rakennuksen juhlasalissa. Kuva: Daniel Wallenius

Kun Eliel Saarisen suunnittelemaa Joensuun entistä kaupungintaloa vuosi sitten remontoitiin maakuntamuseoksi, kutsui Joensuun kaupungin tilakeskuksen rakennuttaja Ari Kiiski sitä kerran elämässä -hankkeeksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kerran elämässä -hankkeita sattui kaksi peräkkäin – Historiallinen taidemuseo kätkee pian sisäänsä modernit olosuhteet”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset