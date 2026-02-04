Mangrove urakoi vuokrakerrostalon Naantaliin
Rakentaminen käynnistyy maaliskuun aikana.
Mangrove ja Naantalin Vuokratalot (NVT) ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Naantaliin Ratakatu 2:een rakennettavasta uudesta vuokrakerrostalosta. Hanke on osapuolten yhteistyön jatkumoa Naantalin keskustan alueelle viime marraskuussa valmistuneen vuokrakerrostalokohteen jälkeen.
