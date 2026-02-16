NCC:lle lisää töitä Oulun sairaalaprojektista – logistiikka- ja tukipalvelukeskus kehitysvaiheeseen
Valmistelevia töitä aloitetaan jo kehitysvaiheen aikana. Purku- ja rakennustöiden arvioidaan ajoittuvan vuosille 2026–2030.
NCC on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa sopimuksen Oulun yliopistosairaalan H-rakennuksen kehitys- ja valmistelemisvaiheesta. Uusi logistiikka- ja tukipalvelukeskus toteutetaan allianssiurakkana.
