NCC:lle lisää töitä Oulun sairaalaprojektista – logistiikka- ja tukipalvelukeskus kehitysvaiheeseen Valmistelevia töitä aloitetaan jo kehitysvaiheen aikana. Purku- ja rakennustöiden arvioidaan ajoittuvan vuosille 2026–2030.

NCC on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa sopimuksen Oulun yliopistosairaalan H-rakennuksen kehitys- ja valmistelemisvaiheesta. Uusi logistiikka- ja tukipalvelukeskus toteutetaan allianssiurakkana.