Kojamo vaihtaa nimeä

Uusi nimi astuu voimaan tänään. Lisäksi Lumo-brändin visuaalinen identiteetti uudistuu.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. maaliskuuta 2026, 11:03
Asuntosijoitusyhtiö Kojamo vaihtaa nimeä. Yhtiön nimi on jatkossa Lumo kodit oyj. Uuden strategian myötä yhtiö hakee kasvua vauhdittamalla kaupunkien elinvoimaa ja kehittämällä erilaisiin tarpeisiin vastaavaa asuntovalikoimaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kojamo vaihtaa nimeä”

