12 keinoa asuntorakentamisen suhdanteiden tasaamiseksi
Seitsemän rakennusalan konkaria pohtivat, miten asuntorakentamisen voimakasta syklisyyttä voitaisiin helpottaa.
- Rakentamisen rahoituksen saatavuuden parantaminen.
- Vuokra-asumiseen Varkelle riittävästi myöntämisvaltuutta, ja uuden välimallin kehittäminen, kun aso-asuntojen tuki on lopetettu. Olisi tärkeää saada sellainen asumisen malli, että omaan asuntoon pääsee pienelläkin pääomalla.
- Takauslainamallien kehittäminen, esimerkkinä 20-vuotisen mallin ehtojen parantaminen.
- Julkisen rakentamisen ajoittaminen laskusuhdanteisiin ja noususuhdanteisiin totuttua suunnitelmallisemmin ja pitkäjänteisemmin. Tähän liittyy myös yhteiskunnallinen näkökulma: korkeasuhdanteessa kaikki maksaa enemmän ja resursseista on puutetta, joten kaikkien, joilla on mahdollisuus aikatauluttaa investointejaan suhdanteen mukaan, tulisi myös niin tehdä.
- Valtion takausvastuun laajentaminen omarahoitusosuuteen, mikä purkaa rahoituslukkoja korkotukea tehokkaammin.
- Lupaprosessien ja kaavoituksen läpimenoaikojen puolittaminen korkoriskin pienentämiseksi.
- Tuottavuutta parantavat normijoustot, joilla lasketaan neliökustannuksia ja vastataan kuluttajien todelliseen maksukykyyn.
- Asuntokauppalakia pitäisi muuttaa siten, että kauppojen vapaa peruutusoikeus rajattaisiin vain erityisiin sosiaalisiin, ostajien elämäntilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin.
- 1980-luvulla valtio vauhditti merkittävästi omistusasuntotuotantoa myöntämillään omistusaravalainoilla ja asuntolainojen korkojen verovähennysoikeudella.
- Kun markkina jäätyy, tarvitaan nopeasti käynnistyviä investointeja, jotka pitävät kapasiteettia yllä: esimerkiksi korjausrakentaminen, julkiset hankkeet, valtion tukeman tuotannon mitoitus suhdanteen mukaan.
- Yritysten tulee pärjätä itsenäisesti niin nousu- kuin laskusuhdanteissa, ilman valtion suhdannetukia. Samalla on tärkeää, että valtio varmistaa myös rakennusalan yrityksille riittävän liiketoiminnan vapauden.
- Pitkällä aikavälillä sääntelyn ja byrokratian keventäminen tekee alan toimijoista ketterämpiä ja paremmin kykeneviä reagoimaan syklisiin markkinamuutoksiin. Samaan aikaan on tärkeää todeta: sääntelyllä turvataan laatu, turvallisuus ja ilmastotavoitteet. Kyse on siis siitä, miten prosessit saadaan sujuviksi ja ennakoitaviksi ilman, että tavoitteista luovutaan.
