12 keinoa asuntorakentamisen suhdanteiden tasaamiseksi

Seitsemän rakennusalan konkaria pohtivat, miten asuntorakentamisen voimakasta syklisyyttä voitaisiin helpottaa.

Kirjoittaja Tapio Kivistö, Anne Korhonen
Kirjoitettu 10. huhtikuuta 2026, 3:24
Ontelolaatan nostoa Hartelan kohteessa, johon kylpyhuoneet asennetaan valmiina moduleina. Takana sisätöitä vaille valmis vastaava rakennus. Kuva: Jussi Helttunen
  1. Rakentamisen rahoituksen saatavuuden parantaminen.
  2. Vuokra-asumiseen Varkelle riittävästi myöntämisvaltuutta, ja uuden välimallin kehittäminen, kun aso-asuntojen tuki on lopetettu. Olisi tärkeää saada sellainen asumisen malli, että omaan asuntoon pääsee pienelläkin pääomalla.
  3. Takauslainamallien kehittäminen, esimerkkinä 20-vuotisen mallin ehtojen parantaminen.
  4. Julkisen rakentamisen ajoittaminen laskusuhdanteisiin ja noususuhdanteisiin totuttua suunnitelmallisemmin ja pitkäjänteisemmin. Tähän liittyy myös yhteiskunnallinen näkökulma: korkeasuhdanteessa kaikki maksaa enemmän ja resursseista on puutetta, joten kaikkien, joilla on mahdollisuus aikatauluttaa investointejaan suhdanteen mukaan, tulisi myös niin tehdä.
  5. Valtion takausvastuun laajentaminen omarahoitusosuuteen, mikä purkaa rahoituslukkoja korkotukea tehokkaammin.
  6. Lupaprosessien ja kaavoituksen läpimenoaikojen puolittaminen korkoriskin pienentämiseksi.
  7. Tuottavuutta parantavat normijoustot, joilla lasketaan neliökustannuksia ja vastataan kuluttajien todelliseen maksukykyyn.
  8. Asuntokauppalakia pitäisi muuttaa siten, että kauppojen vapaa peruutusoikeus rajattaisiin vain erityisiin sosiaalisiin, ostajien elämäntilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin.
  9. 1980-luvulla valtio vauhditti merkittävästi omistusasuntotuotantoa myöntämillään omistusaravalainoilla ja asuntolainojen korkojen verovähennysoikeudella.
  10. Kun markkina jäätyy, tarvitaan nopeasti käynnistyviä investointeja, jotka pitävät kapasiteettia yllä: esimerkiksi korjausrakentaminen, julkiset hankkeet, valtion tukeman tuotannon mitoitus suhdanteen mukaan.
  11. Yritysten tulee pärjätä itsenäisesti niin nousu- kuin laskusuhdanteissa, ilman valtion suhdannetukia. Samalla on tärkeää, että valtio varmistaa myös rakennusalan yrityksille riittävän liiketoiminnan vapauden.
  12. Pitkällä aikavälillä sääntelyn ja byrokratian keventäminen tekee alan toimijoista ketterämpiä ja paremmin kykeneviä reagoimaan syklisiin markkinamuutoksiin. Samaan aikaan on tärkeää todeta: sääntelyllä turvataan laatu, turvallisuus ja ilmastotavoitteet. Kyse on siis siitä, miten prosessit saadaan sujuviksi ja ennakoitaviksi ilman, että tavoitteista luovutaan.

 

Lisää aiheesta

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset