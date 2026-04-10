Rakennuslehden lukemista vuodesta 1966 lähtien Osa Rakennuslehden nykylukijoista on lukenut lehteä aivan ensimmäisestä numerosta lähtien eli syksystä 1966 alkaen.

”Kuulun ilokseni näihin 60 vuotta Rakennuslehteä lukeneiden joukkoon. Opiskeluni alkoi armeijan jälkeen vuonna 1959 silloisessa Teknillisessä korkeakoulussa. Pari vuotta meni Hietalahdentorin varressa ja sitten uudessa Otaniemessä. Liityin pikkudiplomin jälkeen Suomen Teknilliseen Seuraan, nykyiseen TEK:iin, ja heti valmistuttuani 1964 Suomen Rakennusinsinöörien Liittoon, RIL:iin. Jäsenyyden myötä kuuluin heti Rakennuslehden lukijoihin, kun lehti alkoi ilmestyä”, kertoo pitkän uran muun muassa rakennusalalla ja alan luottamustehtävissä tehnyt espoolainen Kari Sipilä.