Pitkän linjan rambollilainen luotsaa nyt teollisuuspalveluita Rambollin Industry & Infrastructure Facilities -palvelualue sai kesän korvalla uuden johtajan. Pestiin tarttui sitä vuodenvaihteesta lähtien vt:nä hoitanut Mikael Lindgren. Asiakas- ja kasvufokus on muun muassa energia- ja teollisuusyrityksissä sekä datakeskuksissa.

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Mikä on vastuualueesi ja mitä pitäisi saada aikaiseksi parin kolmen vuoden aikajänteellä?

Pääfokuksena on vahvistaa teollisuuteen liittyviä palveluita Suomessa, Pohjoismaissa ja Englannissa. Kun vahvistamme teknologiaosaamista ja asiakasymmärrystä sekä paketoimme palvelut toimiviksi kokonaisuuksiksi, voimme viedä myös asiakkaiden investointi- ja kunnossapitohankkeet sujuvasti läpi.

Mitkä ovat keskeisiä asiakasryhmiä, joista haette uutta kasvua?

Niitä ovat energiayhtiöt, valmistava teollisuus ja elintarviketeollisuus. Lisäksi teemme yhteistyötä teollisuuteen keskittyvien urakoitsijoiden kanssa. Aiomme varmistaa myös siivun datakeskusmarkkinasta.

Mikä on pitänyt samassa talossa vielä Pöyry-vuosien jälkeenkin?

Hyvä dialogi omien esihenkilöiden kanssa uusista mahdollisuuksista. Toisaalta olen myös tarttunut tarjottuihin haasteisiin ja ollut itsekin niiden suhteen aktiivinen kertomalla, että nyt voisi tehdä joitain uusia juttuja. Firma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, joten uteliaana tyyppinä täällä on hyvä olla.

Mikael Syntynyt Helsingissä 1970

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, 1999

Service Line Director, Industry & Infrastructure facilities, Ramboll Finland, 5/2026–

Head of Business Transformation, Ramboll Finland, 2023–4/2026

Director Healthcare, Ramboll Finland, 2021–2023

Director Real Estate Consulting, Ramboll Finland, 2016–2020

Director MEP, Business Development Director, Ramboll Finland, 2014–2015

Business Unit President, Pöyry Finland, 2011–2014

Business Area Director, Vahanen, 2010–2011

Eri tehtäviä kiinteistöylläpidossa ja talotekniikkaurakoinnissa, YIT Kiinteistötekniikka, 2000–2010

Lvi-suunnittelija, Ins.tsto Olof Granlund, 1997–2000

Harrastukset: triathlon, penkkiurheilu, pohjoismaiset dekkarit ja saarimökki

Mitkä ovat ammatillisia vahvuuksiasi?

Tekninen perusymmärrys kiinteistö- ja rakennusalasta on ollut hyvä perusta. Tein jo aika varhaisessa vaiheessa päätöksen suunnata esihenkilö- ja johtamisrooliin. Ahaa-elämyksen antoi nuorena pomona lukemani ”Rennosti tiukka esimies” -kirja. Hommassa pitää olla sopiva rentous ja pilke silmäkulmassa. Samalla on kuitenkin tiedostettava, että asetettuihin tavoitteisiin kannattaa suhtautua tosissaan.

Mikä veti aikanaan rakentamisen ja suunnittelun pariin?

Kesätöillä Helsingin puhelinyhdistyksessä oli iso merkitys. Pääsin silloin tutustumaan puhelinkaapeleiden asentamiseen sekä laitetilojen lvi-huoltoon ja -kunnossapitoon. Taksikuskin hommat meinasivat viedä teekkarin mennessään, mutta onneksi appiukko ohjeisti tekemään tutkinnon loppuun.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtiprojekteja?

Vuosituhannen vaihteessa minut nimitettiin valtakunnallisen kiinteistöylläpitosopimuksen projektipäälliköksi. Keskon kanssa opin, miten asiakaspalvelutyötä tehdään ammattimaisen tilaajan kanssa. Pöyryllä olin puolestaan projektissa, jossa suurin osa yhtiön kiinteistöliiketoiminnasta myytiin Rambollille. Se oli opettavainen tarina.