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Kategoriat Työelämä Uutiset

Lapwallille talous- ja lakijohtaja – sopiva löytyi Greenstepistä

Tiina Määttä on aiemmin työskennellyt Talenomissa ja Greenstepissä sekä Kymsol-konsernin toimitusjohtajana.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2026, 11:13
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Tiina Määttä aloittaa Lappwallissa lokakuun alussa  ja nousee samalla yhtiön johtoryhmään. (Kuva: Lappwall)
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Esivalmistettuja puuelementtejä valmistava Lapwall on nimittänyt yhtiön talous- ja lakiasiainjohtajaksi Tiina Määtän. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden ja oikeustieteiden maisteri.

Määttä aloittaa Lapwallissa lokakuun alussa  ja nousee samalla yhtiön johtoryhmään. Hän on aiemmin työskennellyt talousjohtamisen ja juridisen neuvonannon tehtävissä Greenstepissä, Kymsol-konsernin toimitusjohtajana sekä asiantuntijana Talenomissa.

”Lapwall on rakentanut rohkeasti kasvustrategiansa perustaa. On hienoa päästä  rakentamaan yhtiön kasvua ja tulevaisuutta”, Määttä toteaa tiedotteessa.

”Kasvustrategian seuraava vaihe tuo johdolle uudenlaisia vaatimuksia. Tiinan laaja kokemus talous-, laki- ja liiketoimintajohdosta sekä kansainvälisestä projektiliiketoiminnasta vahvistaa johtoryhmämme osaamista juuri näillä alueilla”,  sanoo toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen.

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