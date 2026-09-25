Lapwallille talous- ja lakijohtaja – sopiva löytyi Greenstepistä Tiina Määttä on aiemmin työskennellyt Talenomissa ja Greenstepissä sekä Kymsol-konsernin toimitusjohtajana.

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Esivalmistettuja puuelementtejä valmistava Lapwall on nimittänyt yhtiön talous- ja lakiasiainjohtajaksi Tiina Määtän. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden ja oikeustieteiden maisteri.

Määttä aloittaa Lapwallissa lokakuun alussa ja nousee samalla yhtiön johtoryhmään. Hän on aiemmin työskennellyt talousjohtamisen ja juridisen neuvonannon tehtävissä Greenstepissä, Kymsol-konsernin toimitusjohtajana sekä asiantuntijana Talenomissa.

”Lapwall on rakentanut rohkeasti kasvustrategiansa perustaa. On hienoa päästä rakentamaan yhtiön kasvua ja tulevaisuutta”, Määttä toteaa tiedotteessa.

”Kasvustrategian seuraava vaihe tuo johdolle uudenlaisia vaatimuksia. Tiinan laaja kokemus talous-, laki- ja liiketoimintajohdosta sekä kansainvälisestä projektiliiketoiminnasta vahvistaa johtoryhmämme osaamista juuri näillä alueilla”, sanoo toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen.