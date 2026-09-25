YIT:lle datakeskuksen sisä- ja talotekniikkaurakat – työt jatkuvat Kajaanissa Sopimus on jatkoa aiemmalle runko- ja kuoriurakalle.

YIT ja XTX Markets ovat tehneet urakkasopimuksen Kajaanissa sijaitsevan kolmannen datakeskuksen sisävalmistusvaiheen töistä, talotekniikkaurakasta sekä käyttöönotosta. Sopimus syntyi onnistuneen runko- ja kuoriurakkavaiheen jatkoksi. Sopimuksen arvoa ei julkisteta. Viimeisin vaihe alkaa loppuvuonna 2026.