YIT:lle datakeskuksen sisä- ja talotekniikkaurakat – työt jatkuvat Kajaanissa
Sopimus on jatkoa aiemmalle runko- ja kuoriurakalle.
YIT ja XTX Markets ovat tehneet urakkasopimuksen Kajaanissa sijaitsevan kolmannen datakeskuksen sisävalmistusvaiheen töistä, talotekniikkaurakasta sekä käyttöönotosta. Sopimus syntyi onnistuneen runko- ja kuoriurakkavaiheen jatkoksi. Sopimuksen arvoa ei julkisteta. Viimeisin vaihe alkaa loppuvuonna 2026.
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