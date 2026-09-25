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Kategoriat Energia Infra Rakentaminen Uutiset

Lapinlahteen ja Teuvalle tanakat akkuvarastot – toimittajana Sungrow

Toimitukset ovat osa Sungrow´n ja Delta Capacityn aiemmin tänä vuonna solmimaa yhden gigawattitunnin puitesopimusta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2026, 10:02
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Teuvan Kärppiöön nouseva akkuvarasto on määrä saada käyttöön vuoden 2027 lopulla. (Kuva: Sungrow)

Aurinkosähkö- ja varastointiratkaisuja valmistava Sungrow toimittaa akkuvarastoteknologian Teuvan Kärppiöön ja Lapinlahdelle rakennettaviin sähkövarastoihin. Delta Capacityn varastohankkeiden  yhteenlaskettu energiakapasiteetti on 600 MWh. Molemmat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 viimeisellä neljänneksellä.

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