Lapinlahteen ja Teuvalle tanakat akkuvarastot – toimittajana Sungrow
Toimitukset ovat osa Sungrow´n ja Delta Capacityn aiemmin tänä vuonna solmimaa yhden gigawattitunnin puitesopimusta.
Aurinkosähkö- ja varastointiratkaisuja valmistava Sungrow toimittaa akkuvarastoteknologian Teuvan Kärppiöön ja Lapinlahdelle rakennettaviin sähkövarastoihin. Delta Capacityn varastohankkeiden yhteenlaskettu energiakapasiteetti on 600 MWh. Molemmat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 viimeisellä neljänneksellä.
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