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Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Raitiotien rakentaminen nytkähti eteenpäin Turussa – hallinto-oikeudelta vihreää valoa

Hallinto-oikeudelta saadun päätöksen myötä Turun kaupunki ja Turun Raitiotie oy voivat allekirjoittaa joukkoliikennekäytävän rakentamista koskevan sopimuksen

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2026, 15:37
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Ei kommentteja artikkeliin Raitiotien rakentaminen nytkähti eteenpäin Turussa – hallinto-oikeudelta vihreää valoa
Turun ratikkahanke ottaa konkreettisen askeleen eteenpäin, kun sopimuspaperiin saadaan nimet alle. Turkulaisille esiteltiin muutama vuosi sitten yhtä potentiaalista raitiovaunumallia. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Turussa voidaan viedä eteenpäin valtuuston viime keväistä raitiotiepäätöstä. Asia varmistui, kun hallinto-oikeus ei antanut sille täytäntöönpanokieltoa.

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