Raitiotien rakentaminen nytkähti eteenpäin Turussa – hallinto-oikeudelta vihreää valoa
Hallinto-oikeudelta saadun päätöksen myötä Turun kaupunki ja Turun Raitiotie oy voivat allekirjoittaa joukkoliikennekäytävän rakentamista koskevan sopimuksen
Turussa voidaan viedä eteenpäin valtuuston viime keväistä raitiotiepäätöstä. Asia varmistui, kun hallinto-oikeus ei antanut sille täytäntöönpanokieltoa.
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