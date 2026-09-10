Helen Sähköverkko, Eltel ja Reka Kaapeli pilotoivat vähäpäästöisen sähköverkon rakentamista Helsingissä
Vähähiilinen kaapelivalinta voi pienentää päästöjä jopa 30 000 ajokilometrin verran, pilotti tuottaakin tietoa tulevien verkkohankkeiden tueksi.
Energiasektorilla huomio on siirtymässä yhä vahvemmin Scope 3 -päästöihin, jotka syntyvät yrityksen arvoketjussa, kuten hankituista materiaaleista, kuljetuksista ja urakoinnista. Sähköverkon rakentamisen päästöjen vähentäminen edellyttää yhteistyötä koko arvoketjulta.
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