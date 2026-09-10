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Kategoriat Ilmastonmuutos Infra Projektit Rakennustuote Uutiset

Helen Sähköverkko, Eltel ja Reka Kaapeli pilotoivat vähäpäästöisen sähköverkon rakentamista Helsingissä

Vähähiilinen kaapelivalinta voi pienentää päästöjä jopa 30 000 ajokilometrin verran, pilotti tuottaakin tietoa tulevien verkkohankkeiden tueksi.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2026, 8:34
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Ei kommentteja artikkeliin Helen Sähköverkko, Eltel ja Reka Kaapeli pilotoivat vähäpäästöisen sähköverkon rakentamista Helsingissä
Helen Sähköverkko, Eltel ja Reka Kaapeli pilotoivat vähäpäästöistä sähköverkon rakentamista Helsingissä: vaikutukset näkyviksi arkisilla esimerkeillä.

Energiasektorilla huomio on siirtymässä yhä vahvemmin Scope 3 -päästöihin, jotka syntyvät yrityksen arvoketjussa, kuten hankituista materiaaleista, kuljetuksista ja urakoinnista. Sähköverkon rakentamisen päästöjen vähentäminen edellyttää yhteistyötä koko arvoketjulta.

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