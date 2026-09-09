Lujatalolla suunnitteilla iso hanke Oulun kupeeseen
Ritaportti Pulse tuo uusia liikunta-, hyvinvointi- ja ravintolapalveluita Oulun Ritaportin kaupunginosaan.
Lujatalo suunnittelee Oulun Ritaportin alueelle uutta liiketoimintakeskittymää, joka täydentää alueen kasvavaa palvelutarjontaa. Ritaportti Pulseksi nimetty hanke sijoittuu aivan Lujatalon kehittämän Big Box -kauppakeskittymän viereen Oulun pohjoispuolen nopeasti kehittyvälle kaupalliselle alueelle. Lujatalolla on tonttivaraus Ritaportin alueella sijaitsevalle tontille, jolle suunnitellaan alustavasti noin 6 500 neliömetrin laajuista kokonaisuutta, joka soveltuu muun muassa liikunta-, hyvinvointi- tai ravintola-alan toimijoille.
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