Currentum jatkaa kasvuaan – uusin yrityskauppa Lahdessa
Lahden Putkipalvelut on erikoistunut muun muassa energia- ja talotekniikkaremontteihin, käyttövesi- ja lämpöjohtosaneerauksiin, putkiremontteihin
Pohjoismainen talotekniikkakonserni Currentum ostaa Lahden Putkipalvelut oy:n. Lahtelaisella lvi-yrityksellä on 33 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2025 noin 7,2 miljoonaa euroa.
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