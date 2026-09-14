Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Yrityskauppa Korjausrakentaminen Talotekniikka Talous Uutiset

Currentum jatkaa kasvuaan – uusin yrityskauppa Lahdessa

Lahden Putkipalvelut on erikoistunut muun muassa energia- ja talotekniikkaremontteihin, käyttövesi- ja lämpöjohtosaneerauksiin, putkiremontteihin

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 14. syyskuuta 2026, 9:23
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Currentum jatkaa kasvuaan – uusin yrityskauppa Lahdessa
Currentumin kartalla on nyt toimipaikka myös Lahdessa. Kuvassa vasemmalla Currentumin maajohtaja Sakari Toikkanen sekä Marko Merehinen ja Ville Mäenpää Lahden Putkipalveluista. (Kuva: Currentum)

Pohjoismainen talotekniikkakonserni Currentum ostaa Lahden Putkipalvelut oy:n. Lahtelaisella lvi-yrityksellä on 33 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2025  noin 7,2 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Currentum jatkaa kasvuaan – uusin yrityskauppa Lahdessa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset