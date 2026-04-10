Caverionille iso sähköasemaurakka Fingridiltä Caverion rakentaa Fingridille uuden 400 kV sähköaseman Pohjanmaalle Åbackaan sekä toteuttaa laajennukset Kajaanin Vuolijoen ja Muhoksen Pyhäselän sähköasemiin.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Caverion ovat tehneet noin 18 miljoonan euron arvoiset sopimukset Pohjanmaalle, Åbackaan rakennettavasta 400 kilovoltin sähköaseman rakentamisesta sekä Kajaanin Vuolijoen ja Muhoksen Pyhäselän 400 kilovoltin sähköasemien laajennuksista. Sähköasemat ovat osa Fingridin valtakunnallista investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteettia ja varmistaa kantaverkon toimintavarmuus kasvavan sähkönkulutuksen ja uusiutuvan tuotannon tarpeisiin