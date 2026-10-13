Työntekijän käsi jäi puristuksiin – johtoportaalle sakkoja
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden mukaan sahalla oli laiminlyöty velvollisuutta estää työntekijöiden pääsy höylälinjastolle sen ollessa käynnissä.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Binderholz Nordicin työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon ja toimitusjohtajan, tuotantojohtajan ja tuotantopäällikön sakkorangaistuksiin.
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