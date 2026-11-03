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Kategoriat Kiertotalous Kiinteistöt Talous Uutiset Ympäristö

HSY:n tuore selvitys: Ilkivalta heikentää kiertotalouden mahdollisuuksia

Kasvava ilkivalta purkukohteissa vaikeuttaa rakennusosien uudelleenkäyttöä pääkaupunkiseudulla.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2026, 11:16
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Ei kommentteja artikkeliin HSY:n tuore selvitys: Ilkivalta heikentää kiertotalouden mahdollisuuksia
Ilkivalta voi estää rakennusten purkumateriaalin uudelleenkäytön kokonaan. Hajottaminen, varastaminen ja tuhopoltot tekevät esimerkiksi ikkunoista, ovista ja muista rakennusosista käyttökelvottomia. Kuva: HSY/Anne Latto

Artikkeli tiivistettynä

  • Ilkivaltaa esiintyy lähes kaikissa pääkaupunkiseudun purkua odottavissa rakennuksissa, mikä vaikeuttaa rakennusosien uudelleenkäyttöä ja aiheuttaa lisäkustannuksia omistajille.
  • Ilkivallan ehkäiseminen on haastavaa ja nykyiset valvontakeinot, kuten vartiointi, ovat usein liian kalliita.
  • Tehokkain ratkaisu olisi lyhentää rakennusten tyhjillään oloaikaa ja suunnitella purku ja uudelleenkäyttö jo etukäteen.
  • Hankkeen selvitys tuottaa uutta tietoa aiheesta ja kannustaa kehittämään ennakoivaa suunnittelua sekä uusia ehkäisy- ja valvontaratkaisuja.

Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.

Ilkivaltaa tapahtuu lähes jokaisessa pääkaupunkiseudun tyhjillään olevassa, purkua odottavassa rakennuksessa, kertoo HSY:n julkaisema selvitys. Ilkivalta heikentää mahdollisuuksia käyttää uudelleen purkukohteiden rakennusosia ja irtaimistoa.

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