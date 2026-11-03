HSY:n tuore selvitys: Ilkivalta heikentää kiertotalouden mahdollisuuksia
Kasvava ilkivalta purkukohteissa vaikeuttaa rakennusosien uudelleenkäyttöä pääkaupunkiseudulla.
Artikkeli tiivistettynä
- Ilkivaltaa esiintyy lähes kaikissa pääkaupunkiseudun purkua odottavissa rakennuksissa, mikä vaikeuttaa rakennusosien uudelleenkäyttöä ja aiheuttaa lisäkustannuksia omistajille.
- Ilkivallan ehkäiseminen on haastavaa ja nykyiset valvontakeinot, kuten vartiointi, ovat usein liian kalliita.
- Tehokkain ratkaisu olisi lyhentää rakennusten tyhjillään oloaikaa ja suunnitella purku ja uudelleenkäyttö jo etukäteen.
- Hankkeen selvitys tuottaa uutta tietoa aiheesta ja kannustaa kehittämään ennakoivaa suunnittelua sekä uusia ehkäisy- ja valvontaratkaisuja.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Ilkivaltaa tapahtuu lähes jokaisessa pääkaupunkiseudun tyhjillään olevassa, purkua odottavassa rakennuksessa, kertoo HSY:n julkaisema selvitys. Ilkivalta heikentää mahdollisuuksia käyttää uudelleen purkukohteiden rakennusosia ja irtaimistoa.
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